В России увеличится число отстающих регионов

Сейчас из 85 регионов России только 10 входят в число кризисных, однако при изменении критериев оценки количество отстающих субъектов РФ может увеличиться до 30%. По этому поводу высказался заместитель председателями комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Фёдоров в беседе с argumenti.ru.
Фёдоров предположил, что в скором времени Удмуртия и Архангельская область также
Ранее стало известно, что Госдума совместно с правительством начали прорабатывать вопрос борьбы с бедностью. Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что проблема будет решаться исходя из бюджетных полномочий России.