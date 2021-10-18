В России увеличится число отстающих регионов

Сейчас из 85 регионов России только 10 входят в число кризисных, однако при изменении критериев оценки количество отстающих субъектов РФ может увеличиться до 30%. По этому поводу высказался заместитель председателями комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Фёдоров в беседе с argumenti.ru.

Фёдоров предположил, что в скором времени Удмуртия и Архангельская область также попадут в список отстающих регионов. Он добавил, что для них разработают специальную программу поддержки, которая будет действовать вплоть до 2030 года. Член Совета Федерации пояснил: кризисные регионы имеют низкие среднедушевые доходы, высокий уровень безработицы, слабую инвестиционную политику, а значит — они не могут существовать без поддержки федерального бюджета, несмотря на то, что правительство постоянно посещает проблемные регионы.

Ранее стало известно, что Госдума совместно с правительством начали прорабатывать вопрос борьбы с бедностью. Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что проблема будет решаться исходя из бюджетных полномочий России.