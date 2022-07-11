Мужчина погиб при столкновении гидроцикла и тюбинга на Иртыше

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На реке Иртыш в Омске гидроцикл протаранил тюбинг, на котором катались двое молодых людей, передает РЕН-ТВ. Один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью.

10 июля 2022 года около 17 часов по местному времени в акватории реки Иртыш в г. Омске произошло столкновение буксируемого маломерным судном надувного водного баллона с водным мотоциклом, в результате чего 22-летний молодой человек, находящийся на надувном баллоне, скончался на месте, — сообщили в Восточном межрегиональном следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК России).

Известно, что водитель гидроцикла скрылся с места происшествия. Его личность остается неизвестной.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека).

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