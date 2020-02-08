https://static.news.ru/photo/14af77c6-4b4e-11ea-8b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Полицейские проверили поезд, прибывший из Кишинёва на Киевский вокзал Москвы. Никаких опасных предметов там обнаружено не было.

Полицейские проверили состав поезда, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, — сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Там также уточнили, что полицию вызвал пассажир, у которого возникли подозрения в отношении своего соседа.

Как писал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили, что в одном из вагонов этого поезда проводники под потолком нашли тайник со странными брикетами. Оперативники рассматривают несколько версий — от контрабанды до взрывчатки. Поезд ушёл в отдельный тупик, с ним работают сотрудники из полиции и ФСБ.