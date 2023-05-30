В подмосковном Осташево слышны взрывы

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в подмосковном Осташево слышны взрывы. По информации канала, горит спиртзавод, принадлежащий компании «Константа-Фарм М», которая производит спиртосодержащую фармацевтическую продукцию.

По данным SHOT, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, зафиксирован разлив спирта. Канал пишет, что возгоранию на складском помещении присвоен повышенный ранг сложности. SHOT сообщает, что прозвучало два взрыва.

Сейчас, как уточняет канал, на месте ЧП работают экстренные службы, выясняются причины случившегося. По информации SHOT, перекрыто Рузское шоссе.

Ранее в Одинцово Московской области на складе с бумагой и картоном произошел пожар. В результате возгорания погибло трое рабочих. Другие подробности происшествия не сообщались.

До этого сообщалось, что в подмосковном Дзержинском вспыхнул мощный пожар на складе покрышек. Пожар произошел на территории складских помещений, расположенных на улице Садовой: стало известно, что их сдают в аренду. По словам очевидцев, объект загорелся на территории местной ТЭЦ.