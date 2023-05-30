Три человека погибли при пожаре на складе в Подмосковье

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Три человека погибли в результате пожара на складе с бумагой и картоном, который произошел в Одинцово Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Склад с бумагой и картоном загорелся в Подмосковном Одинцово на улице Западная, погибли три рабочих, — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дзержинском вспыхнул мощный пожар на складе покрышек. Пожар произошел на территории складских помещений, расположенных на улице Садовой. Известно, что их сдают в аренду. По словам очевидцев, объект загорелся на территории местной ТЭЦ.

Также стало известно, что в Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В. В. Чернышева, на котором изготавливают двигатели для самолетов МиГ. Возгорание началось в здании завода на Вишневой улице. В результате пожара пострадали три человека.