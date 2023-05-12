В Москве вспыхнул пожар на территории машиностроительного завода SHOT: в Москве произошел пожар на машиностроительном заводе им. В.В. Чернышева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве вспыхнул пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева, на котором изготавливают двигатели для самолетов МиГ. По информации канала, в результате возгорания пострадали три человека.

SHOT пишет, что пожар произошел в здании завода на Вишневой улице примерно в 4.00 утра. По информации канала, в кабинете, площадью около 15 квадратных метров, загорелись личные вещи и мебель, что привело к сильному задымлению помещения. По данным SHOT, прибывшие на место спасатели успешно справились с ликвидацией пожара, пострадавшие были переданы скорой медицинской помощи.

4 мая ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о пожаре в резервуаре Ильского НПЗ. Причиной возгорания назвали падение беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, который вскоре был ликвидирован.

5 мая там снова вспыхнул огонь из-за самовоспламенения нефтепродуктов. Площадь возгорания составила 60 кв. м. В течение нескольких часов оно было ликвидировано прибывшими на место оперативными службами. В результате ЧП никто не пострадал.