В Подмосковье школьные линейки проведут для первоклассников и выпускников

https://static.news.ru/photo/7aaa1912-e317-11ea-8a31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Праздничные линейки 1 сентября в Московской области проведут на открытом воздухе в основном для учеников первых и 11-х классов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Будут линейки, пока они рекомендованы для первого и 11-го класса. Ясно, что если это на воздухе, то больше возможностей. В закрытых помещениях точно линеек не будем проводить во избежание недоразумений. Для первоклашек и 11-го класса будем обязательно. Может быть, в каких-то школах какие-то другие классы будут добавлять, — сказал Воробьёв в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

До этого глава подмосковного Министерства образования Ирина Каклюгина рассказала, что перемещение учеников в школах региона во время занятий сведут к минимуму и закрепят для этого за каждым классом отдельный кабинет. Кроме того, дезинфекция помещений будет проводиться в школах постоянно, а на входе в школу учителям и детям будут измерять температуру. Планируется также разделить потоки школьников.

20 августа в Москве началось массовое тестирование на коронавирус среди сотрудников образовательных учреждений в преддверии нового учебного года, который начнётся 1 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В свою очередь Генпрокуратура РФ поручила провести массовые проверки готовности учебных заведений к началу нового учебного года с учётом ситуации с коронавирусом, а министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что очные занятия в российских школах не планируется заменять на дистанционное обучение.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что классы московских школ будут переводиться на дистанционное обучение на 14 дней, если у учащихся будет обнаружена коронавирусная инфекция.