В Подмосковье с 25 июля начнут работать предприятия общественного питания

https://static.news.ru/photo/e0e531d2-c132-11ea-9302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал новое постановление. Согласно документу, предприятия общественного возобновят работу в Подмосковье с 25 июля 2020 года.

Режим самоизоляции был введён в регионе в конце марта 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса. На сегодняшний день в России выявлено более 700 тысяч 792 случаев заражения коронавирусом.

В конце мая 2020 года сервисы по предоставлению различных услуг восстановили работу в Подмосковье. Однако для остальных предпринимателей ограничения сохранялись до 14 июня. Помимо этого, в Московской области уже занялись перепрофилированием коронавирусных стационаров. В них будут оказывать плановую медицинскую помощь.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова заявила, что в Подмосковье осенью может вспыхнуть новая волна коронавирусной инфекции. В регионе на этот случай делают запасы средств индивидуальной защиты.