Регионы

В Подмосковье с 25 июля начнут работать предприятия общественного питания

18:48, 08 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал новое постановление. Согласно документу, предприятия общественного возобновят работу в Подмосковье с 25 июля 2020 года.

Режим самоизоляции был введён в регионе в конце марта 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса. На сегодняшний день в России выявлено более 700 тысяч 792 случаев заражения коронавирусом.

В конце мая 2020 года сервисы по предоставлению различных услуг восстановили работу в Подмосковье. Однако для остальных предпринимателей ограничения сохранялись до 14 июня. Помимо этого, в Московской области уже занялись перепрофилированием коронавирусных стационаров. В них будут оказывать плановую медицинскую помощь.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова заявила, что в Подмосковье осенью может вспыхнуть новая волна коронавирусной инфекции. В регионе на этот случай делают запасы средств индивидуальной защиты.

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