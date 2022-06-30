В Подмосковье расширили список видов деятельности по импортозамещению

Фото: Пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье расширили список видов деятельности по импортозамещению, сообщает РИАМО. Соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы. Теперь перечень включает производство безалкогольных напитков, бумаги, металла, летательных аппаратов и игрушек.

В целях реализации проектов импортозамещения <...> предлагается расширить перечень, дополнив его такими видами экономической деятельности, — рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Зацепин.

Количество видов деятельности увеличилось с 21 до 27. Работающие в этих сферах компании могут участвовать в антикризисной программе «Земля за один рубль».

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее заявил, что программа импортозамещения в России провалилась полностью. По его мнению, нет ничего, кроме «бравурных отчётов отраслевых ведомств».

Похожим образом высказался и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, программа импортозамещения «в значительной степени провалена». Некоторые руководители не хотят добиваться экономической независимости России, а стремятся пересадить промышленность и экономику страны на «китайскую иглу».