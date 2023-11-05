В подконтрольном Киеву Херсоне произошли мощные взрывы «Общественное»: в Херсоне в пятый раз за сутки произошли мощные взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подконтрольном Киеву городе Херсон в пятый раз за сутки прозвучали мощные взрывы, сообщает украинское издание «Общественное». По его данным, воздушная тревога в районах Херсонской области не объявлялась.

Других деталей издание не приводит. В течение 4 ноября о взрывах в городе сообщали украинские СМИ и представители местного руководства. Так, глава городской военной администрации Роман Мрочко после третьей серии взрывов в Telegram призвал местных жителей перейти в более безопасные места, беречь себя и своих близких.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины активизируют свои действия вокруг Херсона. По его словам, украинская армия готовит высадочные средства и подтягивает подразделения морпехов. ВСУ пытаются высадить подразделения на левом берегу Днепра, но все находится под огнем российской артиллерии и авиации, значимых успехов у Украины на этом участке нет, военных сбрасывают в воду, добавил эксперт.