В Петербурге зарезали 26-летнюю порноактрису Порноактрису Анастасию Гришман нашли мертвой в Санкт-Петербурге

Фото: Соцсети

Анастасия Гришман

Онлифанс-модель и порноактрису Анастасию Хамловская (Гришман) обнаружили зарезанной в квартире на Южном Шоссе в Санкт-Петербурге. Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», в убийстве подозревается 24-летний сожитель девушки Дмитрий, являющийся ее партнером по съемкам.

Накануне в полицию с заявлением о пропаже обратилась подруга Гришман: девушка перестала выходить на связь. Прибывшие в квартиру актрисы экстренные службы нашли девушку мертвой: на ее теле обнаружили шесть ножевых ранений в области шеи. Предполагается, что модель убили в спальне, после чего перенесли в ванну — именно там лежал нож, предположительное орудие преступления.

По данным Telegram-канала 112, подозреваемого в убийстве актрисы, уроженца Омской области, в настоящее время разыскивает полиция. Уточняется, что он был несколько раз судим Тайное хищение чужого имущества", а также за уклонение от службы в армии.

Ранее петербуржец зарезал и выбросил из окна жену-сексолога. Незадолго до этого девушка писала о трудностях в отношениях в социальных сетях. По данным следствия, 23-летний безработный около 10 раз ударил свою жену ножом в область шеи, а затем выбросил тело с балкона 13-го этажа.