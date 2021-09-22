«Ад начался»: петербуржец зарезал и выбросил из окна жену-сексолога
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:09, 22 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Приморском районе Санкт-Петербурга 25-летний мужчина из ревности зарезал свою супругу-сексолога, а потом выбросил тело из окна. Незадолго до этого девушка писала о трудностях в отношениях в социальных сетях. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
С самого начала моего заработка муж тревожится и периодически высказывает свое недовольство и критику относительно моей деятельности. Самый ад начался, когда я начала продавать через сторис, танцевать и вообще общаться с другими людьми, когда мне стали уделять внимание, покупать у меня, - писала жертва.
Они с мужем даже ходили на семейную терапию, в результате которой будущий преступник признал свою неправоту, однако позже он всё-таки вернулся к прежнему мнению, ссоры продолжились.
Но сегодня муж сказал, что деньги портят все и однажды мне придется выбрать, он или деньги… и попытался забрать телефон, который он мне подарил. Люблю мужа, но не готова отказываться от своих желаний и мечты. Плачу весь день, - жаловалась убитая.
По данным следствия, вечером 21 сентября 23-летний безработный около 10 раз ударил свою жену ножом в область шеи, а потом выбросил тело с балкона на 13 этаже. Через час после этого преступник явился с повинной в отделение полиции. По факту возбуждено уголовное дело.
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