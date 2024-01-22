В Петербурге у двух туристов из Китая обнаружили обезьянью оспу

Фото: K. Wothe/blickwinkel/Global Look Press

В Санкт-Петербурге у двоих туристов их КНР обнаружили оспу обезьян, сообщила пресс-служба местного управления Роспотребнадзора. Оба мужчины были изолированы. Установлены все контактные лица и начато эпидемиологическое расследование. В ведомстве заверили, что риск дальнейшего распространения инфекции предотвращен.

При поступлении информации о подозрении на заболевание Управлением незамедлительно начато эпидрасследование. Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Возможность дальнейшего распространения инфекции предотвращена. Определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Первое заражение оспой обезьян было выявлено в мае 2022 года у британца, вернувшегося из Нигерии. После этого зафиксированы случаи инфицирования в США, Швеции, Испании, Израиле, Бельгии, ОАЭ, Финляндии, Португалии, Польше и ряде других стран. В Китае первые случаи были выявлены в июне 2023 года. В России ранее был зафиксирован лишь один случай заражения новым видом оспы. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заверил, что России не грозит эпидемия этой инфекции.