Вирусолог оценил вероятность распространения оспы обезьян в России Вирусолог Альтштейн: оспа обезьян не представляет угрозы для России

Фото: Carlos Tischler/ Eyepix Group/Global Look Press

Оспа обезьян не представляет угрозы для России, заявил NEWS.ru вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, ранее в РФ был описан только один случай заболеваемости.

За все время распространения этого заболевания по всему миру официально

сообщалось об одном случая оспы обезьян в России. Нет вероятности, что это

заболевание придет в Россию и будет играть какую-ту серьезную роль, — сказал он.

Эксперт заметил, что во время вспышки год назад заболевание было выявлено всего у 80 тысяч человек. Уже весной 2023 года в ВОЗ признали, что ситуация больше не чрезвычайная, так как патогенность вируса очень низкая и заразность тоже резко сократилась. Вместе с этим новая вспышка в Таиланде показывает, что этот вирус еще циркулирует, добавил Альтштейн.

Он напомнил, что оспа обезьян была выявлена в 1958 году. Тогда считалось, что заболевание передается человеку от обезьяны. Известно, что при передаче от человека к человеку патогенность вируса быстро уменьшается. При этом при первом контакте, когда вирус от животного попадает к человеку, заболевание протекает очень тяжело и летальность может достигать 5%.

В мае 2022 года, как отметил специалист, возникла так называемая пандемия оспы обезьян. На самом деле это условное название, уточнил вирусолог. По его словам, на деле вирус обитает у грызунов в Африке и от них уже передается обезьянам. Люди в свою очередь заражаются не обязательно от обезьян.

В мае 2022 года, человек с гомосексуальной ориентацией, заразившийся этим вирусом в Африке, привез его в Европу, где вирус распространился благодаря гомосексуальным вечеринкам, быстро попал в другие страны Европы. Примерно 98% заболевших — это мужчины, практиковавшие секс с мужчинами. Летальность болезни не высока ( ~0,03%).Передается вирус при длительном тесном контакте, — объяснил вирусолог.

По словам специалиста, сейчас эксперты склоняются к тому, что может иметь значение половой путь передачи оспы обезьян, потому что ДНК вируса обнаружили в сперме. Однако, как подчеркивает Альтштейн, большую роль играет тот факт, что при половом контакте люди близко контактируют. Повидимому, возможен так же респираторный путь заражения.

Ранее стало известно, что в Таиланде за последние месяцы зафиксировано 24 новых случая заболевания оспой обезьян. Власти сообщили о смерти одного человека. Девять случаев инфицирования оспой обезьян выявлено в Бангкоке, еще по три случая — в провинциях Чиангмай и Нонтхабури, два — на острове Пхукет.

Погибшим от опасной инфекции оказался 24-летний житель Таиланда, который также являлся ВИЧ-инфицированным. Его госпитализировали в конце августа с симптомами оспы: у него была высокая температура и сыпь на теле. Молодой человек скончался на прошлой неделе.