В Петербурге собака укусила курьера за член «Фонтанка»: в Петербурге собака укусила 21-летнего доставщика еды за член

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курьер из Санкт-Петербурга подвергся нападению собаки, которая укусила его за член. Доставщик еды пострадал при передаче заказа. Животное напало на него в квартире на улице Вязовой 28 июня, пишет «Фонтанка».

Опасная поездка обернулась для 21-летнего курьера госпитализацией. Карета скорой помощи привезла доставщика в Мариинскую больницу. Медики диагностировали у молодого человека укушенную рану полового органа. После обработки раны медики отпустили пострадавшего. Курьер пока не писал заявление в полицию.

Ранее стало известно, с какой скоростью должны работать сотрудники доставки на электровелосипедах. Курьеры не должны превышать 8 км/ч рядом с пешеходами. Председатель Межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов отметил, что курьерские транспортные средства должны подчиняться правилам для СИМ.

В Петербурге доставщик еды сбил на самокате 68-летнюю женщину. После замечания от пенсионерки курьер ударил ее кулаком по лицу и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левой височной области.