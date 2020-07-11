В Петербурге простились с блогером Настей Тропицель

https://static.news.ru/photo/ca43b656-c394-11ea-bf36-fa163e074e61_660.jpg Настя Тропицель Фото: nastyatropi/instagram.com

Похороны 18-летней Анастасии Зубриной, более известной как Настя Тропицель, состоялись на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Проститься с блогером пришло около 100 человек. Девушка разбилась на мотоцикле на Бали.

Семье хотелось устроить прощание и для её поклонников, поэтому за несколько дней до церемонии они пригласили всех желающих. Родители установили фотографию дочери и её прах в нескольких метрах от могилы.

Торопилась жить. Для меня на первом месте была забота. Я пытался заботиться, создавал для неё всё что мог. Она как ребёнок не понимала этого. Она для меня, как искорка, которая вспыхнула и быстро погасла, — едва сдерживая слезы, говорил отец Насти, пишет StarHit.ru.

Всё произошёл на Сансет-роуд в районе Кута 21 июня. Девушка и её парень ехали на мотоцикле. За рулём был молодой человек. В какой-то момент он врезался в бордюр.

Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стала популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.

Ранее NEWS.ru писал, что мать девушки выложила в Сеть видео, снятое за два часа до гибели дочери. Это последние прижизненные кадры с ней. На них видно, что блогер вместе с молодым человеком спокойно едут по дороге на спортивном мотоцикле.