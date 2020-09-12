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В Петербурге открыли закрытую из-за штормового предупреждения дамбу

18:24, 13 сентября 2020
Фото: dambaspb.ru

Дамбу Санкт-Петербурга, закрытую ранее из-за штормового предупреждения, открыли. С 17:00 судоходство через Кронштадтский корабельный фарватер восстановили.

Об открытии затворов сообщили на сайте дирекции Комплекса защитных сооружений от наводнений города.

Дамбу закрывали в 04:30 утра мск 13 сентября 2020 года. По прогнозам синоптиков, в этот день в городе ожидался сильный ветер с порывами до 24 м/с. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановили распоряжением капитана порта «Морской порт Санкт-Петербург», писал NEWS.ru.

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