В Петербурге открыли закрытую из-за штормового предупреждения дамбу

Дамбу Санкт-Петербурга, закрытую ранее из-за штормового предупреждения, открыли. С 17:00 судоходство через Кронштадтский корабельный фарватер восстановили.
Об открытии затворов
Дамбу закрывали в 04:30 утра мск 13 сентября 2020 года. По прогнозам синоптиков, в этот день в городе ожидался сильный ветер с порывами до 24 м/с. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановили распоряжением капитана порта «Морской порт Санкт-Петербург», писал NEWS.ru.
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