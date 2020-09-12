В Петербурге открыли закрытую из-за штормового предупреждения дамбу

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Стопроцентная явка избирателей зафиксирована на четырёх участках в Татарстане. В целом по субъекту она составила 69,4%.

Три участка с абсолютной явкой находятся в Авиастроительном, Вахитовском и Московской районах Казани, четвёртый — в Нижнекамске. Кроме того, высокую активность продемонстрировали избиратели в Апастовском, Атнинском и Заинском районах республики...