Дамбу Петербурга закрыли в ожидании шторма

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Дамбу Санкт-Петербурга закрыли из-за неблагоприятных погодных условий — в Северной столице ожидают шторм. Из-за возможного поднятия воды в Неве до критической отметки технические службы привели в действие комплекс защитных сооружений (КЗС) от наводнений.

Это произошло в 4:30 утра мск 13 сентября 2020 года, говорится на официальном сайте дирекции КЗС. По прогнозам синоптиков, в этот день в городе ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено распоряжением капитана порта «Морской порт Санкт-Петербург».

Накануне в Хабаровске началось строительство насыпной дамбы в связи с повышением уровня реки Амур до опасной отметки. Она перекроет путь водному потоку из амурского залива в частный сектор микрорайона «Красная речка». Для возведения преграды используется сланец, который доставляется самосвалами из карьера в Ильинке. После окончания отсыпки будет установлен насос для перекачки воды в 720 кубометров воды в час. В настоящее время уровень Амура у Хабаровска составляет 522 сантиметра. За последние сутки он повысился на восемь сантиметров. В случае подъёма уровня воды до отметки 560 сантиметров будет сооружена ещё одна дамба с насосом более высокой производительности.

Ранее NEWS.ru писал, что уровень Амура в Еврейской автономной области достиг отметки «опасное явление». За сутки вода в реке поднялась на 30 см, преодолев критическую отметку в 850 см. Возникла реальная угроза подтопления села Нижнеленинское Ленинского района. Туда экстренно выехал врио главы региона Ростислав Гольдштейн.