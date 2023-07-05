В Петербурге мужчина связал женщину поясом от кимоно и ограбил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина связал женщину поясом от кимоно, чтобы ограбить, сообщает РЕН ТВ. Злоумышленник похитил более 200 тысяч рублей.

Жертва обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что мужчина, находясь у женщины в гостях, насильно связал ее. После этого он начал угрожать ножом знакомой и, воспользовавшись мобильным телефоном жертвы, перевел на свой счет 203 тысячи рублей, затем скрылся.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Выяснилось, что обидчик жертв был ранее судим. Его обвиняли в краже, мошенничестве, распространении наркотиков и причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве 50-летнюю женщину ограбил поклонник из приложения для знакомств. Она решила пригласить возлюбленного к себе домой, где тот нашел деньги и драгоценности на общую сумму 150 тысяч рублей, после чего сбежал. Через несколько дней из Китая вернулась дочь женщины, которой пришлось обращаться в полицию, поскольку мамин поклонник прихватил и ее накопления — $2000 и более 50 тысяч рублей.