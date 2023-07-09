В Пермском крае пьяный подросток избил и поджег свою знакомую

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пермском крае на подростка завели уголовное дело после того, как он поджег 15-летнюю девушку, сообщается на сайте регионального управления СКР. Несовершеннолетний задержан, пострадавшая находится в больнице с обширными ожогами.

Следователи допросили подозреваемого и проверили его показания на месте преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По сведениям Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в поселке Октябрьский. Несовершеннолетние отправились на прогулку, которую совместили с распитием алкоголя. В какой-то момент подросток напал на свою знакомую, избил, затем горючей жидкостью и поджег. Девочка получила ожоги 90% тела.

Ранее сообщалось, что в Москве 14-летний подросток получил ожоги 80% тела после того, как во время игры с друзьями его облили бензином и подожгли. Позднее стало известно, что площадь ожогов составила 99% тела мальчика. Врачи боролись за его жизнь около трех недель, но в итоге он скончался.

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в ходе конфликта облил бензином и поджег 85-летнего сожителя своей 49-летней сестры. Пенсионер едва не сгорел заживо и был отправлен в реанимацию. На поджигателя завели уголовное дело.