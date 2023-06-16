Пьяный петербуржец поджег 85-летнего сожителя сестры Пьяный петербуржец поджег 85-летнего сожителя сестры, пенсионер в реанимации с ожогом 50% тела

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный житель Санкт-Петербурга в ходе конфликта облил бензином и поджег 85-летнего сожителя своей 49-летней сестры, пенсионер едва не сгорел заживо и был отправлен в реанимацию, сообщил СМИ источник в правоохранительных органах города.

Как уточнили в полиции, инцидент произошел в ночь на 15 июня. 49-летняя жительница Петербурга позвонила по номеру экстренной службы и рассказала, что между ее 85-летним возлюбленным и братом произошел конфликт, в ходе которого последний облил пенсионера бензином и поджег. Огонь родственники потушили вместе.

Издание сообщает, что прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи увезла пострадавшего в реанимацию с ожогами второй и третьей степени. У мужчины обожжено 50% тела.

Установлено, что в момент происшествия поджигатель и его сестра были пьяны. Они задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее в московском районе Южное Бутово 14-летний подросток получил ожоги 80% тела после того, как друзья облили его бензином и подожгли на детской площадке. По словам близкой подруги пострадавшего, подозреваемый в совершении преступления был пьян и «под бензином», поэтому не осознавал, что делает. Отчим подростка, который поджег друга, рассказал, что это был пранк. По его словам, подростки, будучи хорошими друзьями, «просто играли» — облились бензином и решили посмотреть, что будет.