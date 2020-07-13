В Пермском крае масочный режим оставили до 28 июля

https://static.news.ru/photo/b9a27198-c51f-11ea-9990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Пермского края приняли решение продлить масочный режим и сохранить требование социальной дистанции до 28 июля. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщается на сайте краевого правительства, ограничения также распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фуд-кортов в торговых центрах.

Одновременно с этим власти разрешили деятельность «Лето Парка» при общей численности участников не более 5 человек на каждой площадке, а также аттракционов в парках культуры и отдыха при условии соблюдения санэпидемиологических мероприятий.

На 13 июля в регионе было выявлено 4474 заболевших коронавирусом, выздоровели 3366 человек, умерли 96.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице отменяются почти все ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, с 13 июля все работники могут возвращаться в офисы. При этом администрации предприятий и организаций вправе самостоятельно продлить дистанционный режим работы. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу детские лагеря, секции, кружки.

Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями. Кроме того, кинотеатры, театры и концертные залы останутся закрытыми до 1 августа.

Что касается масочного режима, то при нахождении на улицах он носит рекомендательный характер. Требование относительно обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и помещениях остаётся.

По последним данным, в России выявлено 713,9 тысячи случаев заражения COVID-19. РФ переместилась на четвёртую строчку по уровню заболеваемости в мире. Лидирующую позицию по-прежнему занимают США, где насчитывается свыше 3,2 млн заболевших. На втором месте находится Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.