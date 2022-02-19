В Пензенской области ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев

Власти Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым прибытием в регион эвакуированных жителей Донбасса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко, сообщается в официальном Telegram-канале правительства области.



С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введён режим чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время о готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили уже более 30 регионов России. За сутки из Ростовской в Воронежскую область железнодорожным транспортом было доставлено около двух тысяч человек. Ещё 3,4 тысячи человек в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях.

21 февраля планируется отправка ещё 15 поездов. Как рассказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, по состоянию на вечер 20 февраля более 53 тысяч беженцев из непризнанных Луганской и Донецкой республик пересекли границу России.

В МЧС также заявляют, что в пунктах пропуска и временного размещения проводится ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции. В случае необходимости будет проводиться вакцинация прибывающих граждан.

18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об эвакуации жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить прибывающим людям по 10 тысяч рублей.