Дом русского писателя чуть не пострадал при атаке БПЛА на Орловскую область Клычков: обломки БПЛА упали рядом с домом Тургенева в «Спасском-Лутовинове»

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Обломки украинского беспилотника упали и загорелись рядом с домом-музеем русского писателя Ивана Тургенева в заповеднике «Спасское-Лутовиново», заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале. По его словам, пожарные быстро потушили огонь, культурные объекты не пострадали.

Один из вражеских БПЛА вчера вечером был сбит над территорией музея-заповедника «Спасское-Лутовиново». К счастью, его обломки упали на открытое пространство между домом-музеем И. С. Тургенева и оградой Тургеневского дуба, — написал Клычков.

Губернатор добавил, что специалисты проводят обследования на месте происшествия. Скоро музей заработает в штатном режиме, отметил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что с вечера 28 апреля до утра 29 апреля средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ в российских регионах. Дроны, в частности, уничтожили в Московском регионе, в Курской, Рязанской, Орловской и Нижегородской областях, также в Крыму и над акваторией Черного моря.

До этого глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что в Жуковском районе силами ПВО был сбит украинский беспилотник. По его словам, на земле разрушений и пострадавших не обнаружено. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем, и все службы действуют в штатном режиме.