Украинский БПЛА попытался атаковать российский регион Шапша: ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Калужской области

Фото: Социальные сети

ВС Украины

В Жуковском районе Калужской области силами ПВО был сбит украинский беспилотник, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, на земле разрушений и пострадавших не обнаружено.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты, ведется проверка территории. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем, и все службы действуют в штатном режиме.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о попытке ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязанскую область. По данным канала, жители поселка Денежниково в районе завода Торфмаш около 00:34 услышали шесть громких взрывов. Минобороны России и местные власти ситуацию не комментировали.

До этого оперативные службы завершили работы на месте падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Саранске. Жители города вернулись в свои дома из пунктов временного размещения.

Также сообщалось, что над регионами РФ за 2,5 часа был уничтожен 51 украинский дрон. Пресс-служба Минобороны уточнила, что 40 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще пять — над Орловской. Два — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Черного моря, один — над территорией Белгородской области.