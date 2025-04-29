Раскрыто число сбитых в российских регионах беспилотников ВСУ Минобороны РФ: в российских регионах сбит 91 беспилотник ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С вечера 28 апреля до утра 29 апреля средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Дроны, в частности, уничтожили в Московском регионе, в Курской, Рязанской, Орловской и Нижегородской областях, также в Крыму и над акваторией Черного моря.

Начиная с 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что в Жуковском районе силами ПВО был сбит украинский беспилотник. По его словам, на земле разрушений и пострадавших не обнаружено. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем, и все службы действуют в штатном режиме.

Кроме того, стало известно, что ВСУ атаковали Брянскую область дронами. 11 домов мирных жителей сгорели дотла. В селе Зерново были повреждены восемь автомобилей, два дома, административное здание и вышка сотовой связи, в Суземке — четыре машины.

До этого сообщалось, что вечером 28 апреля над регионами РФ за 2,5 часа был уничтожен 51 украинский дрон. Пресс-служба Минобороны уточнила, что 40 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще пять — над Орловской. Два — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Черного моря, один — над территорией Белгородской области.