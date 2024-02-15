В Новосибирском зоопарке показали орангутанов, радующихся подаркам

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В Новосибирском зоопарке орангутанам Бату и Мишель подарили белье, пледы и пеленки, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу зоосада. Сотрудники поделились видео того, как приматы радуются подаркам.

На кадрах орангутаны оборудуют свое жилище при помощи полученных подарков и закутываются в пледы. Белье и пеленки приносили в дар зоопарку местные жители. Также всем желающим предлагали поучаствовать в создании игрушек для животных из зоопарка.

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