Броненосец Шарик из Ленинградского зоопарка отправится в Москву к «невесте»

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Броненосец Шарик из Ленинградского зоопарка отправится в Москву к «невесте», сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу зоосада. Так зоопарк примет участие в проекте по размножению шаровидных броненосцев. Сотрудники зоосада надеются, что у самки и самца сложится крепкая пара.

В зоопарке подчеркнули, что броненосцам не всегда получается сразу подобрать пару. Для этого нужно учесть множество важных деталей. О поездке в Москву в зоосаде сообщили в День всех влюбленных. В честь предстоящей встречи с самкой Шарика также накормили праздничным ужином из насекомых.

К сожалению, пару самцу или самке не всегда получается подобрать сразу, ведь нужно учесть множество важных деталей. А вот когда удается подобрать подходящую пару — это всегда радостное событие. <...> Мы очень надеемся, что они поладят, у них сложится крепкая пара и появится потомство, — рассказали в пресс-службе.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова ранее рассказала, чем занимается панда Катюша, пока ее мама Диндин находится на тренинге. Руководитель учреждения опубликовала кадры, на которых видно, как малышка вьется вокруг взрослой панды и пытается привлечь ее внимание во время занятий.