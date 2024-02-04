Необычный детеныш альпака в «солнцезащитных очках» родился в Крыму

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В Крыму в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр у альпака появился на свет необычный детеныш, который имеет рисунок на глазах, похожий на солнцезащитные очки, заявил директор парка Виктор Жиленко. По его словам, которые передает РИА Новости, для туристического региона это очень символично.

У альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки, что для туристического Крыма очень символично, — сообщил Жиленко.

Он рассказал, что малышку-альпака назвали Модницей, поскольку солнцезащитные очки, которые она «носит», всегда востребованы в Крыму. В настоящее время детеныш вместе с матерью находится в отдельном вольере и питается ее молоком. Когда альпака окрепнет, ее выпустят в общий вольер.

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