Двойня новорожденных белых медвежат попала на видео в зоопарке Якутии Два белых медвежонка родились в зоопарке «Орто Дойду» в Якутии

Фото: IMAGO/McPHOTO/BioPHOTO/Global Look Press

У белых медведей Колыманы и Ломоносова в зоопарке «Орто Дойду» родилась двойня, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале под видео с детенышами. По его словам, пол малышей пока невозможно установить — медвежата еще не покидают берлоги.

Колымана уже в третий раз стала мамой. Все знают, что рожденные у пары медвежата живут в российских зоопарках — Хаарчаана в Ленинградском, Алмаз в Хабаровском зоосаду им. В. П. Сысоева, — поделился глава региона.

Тем временем маленькая панда из Московского зоопарка, которую назвали Катюшей, осваивает новые игрушки. В Сети появилось новое видео с бамбуковым медвежонком, родившимся почти пять месяцев назад.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в голосовании за имя для малышки-панды из столичного зоопарка приняли участие более 380 тысяч человек. Из 10 предложенных вариантов изначально лидировали 3 имени — Мо Мо, Маша и Катюша. Большинством голосов (29%) было выбрано последнее.

До этого капибары Кузьма и Малая из Московского зоопарка стали родителями в третий раз. Зверята появились на свет 15 декабря. Первого детеныша отправили в прошлом году в Екатеринбург, остальные пока остаются вместе с семьей и привыкают к взрослой пище.