Капибары из Московского зоопарка стали родителями в третий раз

Фото: Московский зоопарк

Капибары из Московского зоопарка стали родителями в третий раз, сообщается в Telegram-канале учреждения. Зверята появились на свет 15 декабря.

Это уже третье потомство для капибар из Московского зоопарка Кузьмы и Малой. Первый детеныш в прошлом году был отправлен в Екатеринбург, еще трое пока остаются вместе с семьей — они появились на свет этим летом.

Беременность длилась пять месяцев, что соответствует норме у капибар. Особых вмешательств в процесс не потребовалось, так как эти животные достаточно самостоятельны в вопросе вынашивания потомства. Однако самке увеличили рацион на этот период. Роды прошли без проблем и участия сотрудников зоопарка.

Пока детеныши постоянно находятся рядом с матерью. Самка оберегает потомство, в то время как отец, сестры и брат проявляют интерес к ним и пытаются играть. Малыши постепенно начинают привыкать к взрослой пище, но полный отказ от материнского молока произойдет не раньше чем через три-четыре месяца.

Ранее в зоопарке Бахчисарая появился редкий розовый морж. Оказавшийся на попечительстве зоологов индивид является крупнейшим представителем данного вида в России. По словам директора учреждения Виктора Жиленко, вес животного составляет полторы тонны.