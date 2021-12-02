В Новосибирске установили погребальный памятник с телевизором

На территории новосибирского крематория установили образец погребального памятника с вмонтированным в него экраном, на котором проигрывается видео об умершем человеке. Дизайнер-архитектор Павел Бабкин уточнил, что главной целью задумки является сохранение памяти о человеке, пишет Сиб.фм.

Если раньше мы смотрели на портрет, который выгравирован на плите, то теперь мы можем наблюдать полноценную цветную картинку с движениями, — подчеркнул Бабкин.

Он рассказал, что воплотить идею в жизнь получилось при помощи инженера из Набережных Челнов Марселя Мухаметшина, который ранее запатентовал идею такого памятника.

К идее цифрового памятника меня привело ощущение уходящей памяти. Моя бабушка умерла, когда моему папе было 10 лет, и он помнил о ней только фрагменты. В 2018 году умер мой отец, и я ему поставил такой памятник. С этой идеей я поехал на выставку в Екатеринбург, где ей заинтересовались представители новосибирского крематория, — рассказал Мухаметшин.

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