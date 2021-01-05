Журналист из Китая восхитился русскими кладбищами

https://static.news.ru/photo/adc76b3e-5003-11eb-aafd-fa163e074e61_660.jpg Новодевичье кладбище. Могила космонавта Павла Беляева. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник китайского издания «Хуаньцю шибао» впечатлился русскими кладбищами. Журналист считает, что они «похожи на парк».

Китаец побывал на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронены российские знаменитости. Мужчина считает, что это кладбище представляет собой «высший уровень русской надгробной культуры». Особо ему понравились русские надгробия, которые имеют разнообразную форму, они красочны и трагикомичны, а также являются «трёхмерной биографией» умершего, рассказывая о его хобби и роде занятий.

На надгробии может быть не только фотография хозяина могилы, но и изображения домашних животных, предметов обихода и другого. На некоторых надгробиях может быть даже установлена скульптура машины, на которой усопший ездил при жизни, — отметил журналист.

Ранее китайский пользователь платформы Sohu назвал русское блюдо с невыносимым вкусом. Он не может понять, как можно употреблять в пищу солёную или вяленую рыбу. Мужчину также удивило, что русские могут засолить или замариновать всё что угодно, в частности помидоры, грибы, огурцы, капусту и даже мясо.

Как писал NEWS.ru, другой пользователь платформы Sohu назвал лучшие блюда русской кухни. Ему больше всего запомнились икра, сало, тушёная говядина, борщ, чёрный хлеб, колбаса и пельмени.