Омбудсмен сообщила о смерти ещё одного мобилизованного в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) обнаружили тело еще одного мобилизованного, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева. По ее словам, его нашли на территории пункта формирования личного состава, передает ТАСС. В Минобороны информацию не подтверждали. До этого в НВВКУ уже находили тело мобилизованного, правоохранители начали проводить доследственную проверку.

Да, обнаружен погибший в училище. Компетентные органы разбираются. То есть всего два погибших, — говорит Шалабаева.

Местные журналисты написали, что мужчина скончался в результате насильственных действий. Официальная причина смерти пока не обнародована.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил, что трое мобилизованных скончались в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Один умер от сердечного приступа, второй покончил с собой, а смерть третьего связана с употреблением алкоголя. Представители ведомства эту информацию не подтверждали.

4 октября сотрудники омского бюро судмедэкспертизы рассказали о смерти мобилизованного мужчины из Красноярска. Официальная причина ухода призванного россиянина из жизни неизвестна.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Как говорил глава Минобороны Сергей Шойгу, власти намерены призвать 300 тысяч человек с опытом армейской службы и военной специальностью.