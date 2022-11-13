В Новосибирске детский спектакль проверят на пропаганду ЛГБТ

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Сцена из спектакля «Принцесса и Людоед»

Детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» Новосибирска проверят на пропаганду ЛГБТ, сообщила режиссер Полина Кардымон. В своем Telegram-канале она написала, что в Минкультуры была направлена жалоба. По словам Кардымон, авторов доноса возмутил тот факт, что принцессу сыграл мужчина с усами. Режиссер добавила, что теперь министерство планирует создать этическую комиссию для проверки спектакля.

Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли, — написала Кардымон.

Она также напомнила, что роль Бабы-яги обычно исполняют актеры-мужчины.

Ранее в РПЦ поддержали введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. Такая мера оправданна, так как игры могут нести в себе набор определенных ценностей и потому они не могут быть исключены из сферы действия закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в России, заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он убежден, что индустрия игр ничего не потеряет, если не будет «продвигать извращения».