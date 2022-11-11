В РПЦ одобрили запрет на пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх Член РПЦ Кпишидзе: игровой мир нельзя исключать из сферы действия запрета пропаганды ЛГБТ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В РПЦ поддержали введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх, сообщает «Газета.Ru». Такая мера оправданна, так как игры могут нести в себе набор определенных ценностей и потому они не могут быть исключены из сферы действия закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в России, заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он убежден, что индустрия игр ничего не потеряет, если не будет «продвигать извращения».

Игровой мир не может быть изъят из сферы действия российского законодательства, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При этом сами компьютерные игры не потеряют в привлекательности и востребованности, если не будут продвигать извращения, — сказал Кипшидзе.

Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее выступила с предложением ввести за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх административную ответственность. Поправки предполагается внести ко второму чтению законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее.

IT-эксперт и главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер позднее заявил, что идея запрещать видеоигры за элементы жестокости и пропаганду ЛГБТ похожа на «политическую инициативу ради инициативы». По его словам, если говорить о жестокости в играх, то «надо запрещать вообще все игры, особенно крупнейшие франшизы».