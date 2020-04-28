В Нижнем Новгороде умер врач с диагностированным коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e3c00196-893f-11ea-9905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде скончался заместитель главного врача городской больницы № 33 Алексей Аристов. Ранее у него было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. О смерти доктора на своей странице в социальной сети написал замгубернатора Нижегородской области Давик Мелик-Гусейнов.

Представитель региональной власти назвал Аристова настоящим профессионалом и настоящим человеком. По словам замгубернатора, доктор заразился коронавирусом во время исполнения своего врачебного долга, находясь «на передовой в борьбе со смертельно опасным вирусом».

За жизнь заболевшего боролись врачи из Нижнего Новгорода, Петербурга и Москвы, но спасти его не удалось. Огромная потеря для нижегородского медицинского сообщества и для всех нас, — написал Мелик-Гусейнов в Instagram.

На сегодняшний день в области скончались десять человек с коронавирусом.

Как ранее передавал NEWS.ru, врач — анестезиолог-реаниматолог Игорь Татаркин, который работал в Курском противотуберкулёзном диспансере, умер с подтверждённым коронавирусом.