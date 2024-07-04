В небе над Тамбовской областью сбили два беспилотника

Фото: МО РФ

В Тамбовской области сбиты два беспилотных летательных аппарата, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Максим Егоров. По его данным, жертв и разрушений нет.

Сегодня в районе 04:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем, — написал он.

Вооруженные силы Украины попытались с помощью дронов совершить нападение на Брянскую область, информировал ранее губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, атаке подверглись два района области. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

ВСУ вечером 3 июля атаковали три села Грайворонского округа Белгородской области, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в селе Новостроевка-Вторая пострадала семья из трех человек — супруги и их 16-летний сын. Обстрелом ВСУ в селе Мокрая Орловка были посечены крыши и заборы двух частных домовладений. В селе Дроновка из-за атаки украинских сил были повреждены линии электроснабжения. Жители пока находятся без света.

Также Гладков заявлял, что в ходе выполнения боевой задачи погиб 24-летний боец территориальной самообороны Белгородской области. Его товарища госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Он получил баротравму (часто последствие взрыва), но врачи оценивают его состояние как стабильное.