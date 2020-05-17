В МВД проверят ролик с кальянной вечеринкой в Краснодаре на фоне пандемии

Сотрудники полиции Краснодарского края начали осуществлять проверку по факту появления в Сети видеоролика с вечеринкой в одной из кальянных Краснодара во время режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Об этом 17 мая журналистам рассказали представители пресс-службы регионального МВД.
Отмечается, что ранее кубанские СМИ обнародовали видеозапись, на которой группа молодых отдыхает в одной из городских кальянных. Они веселятся, выпивают и танцуют. По одной из имеющихся версий, кадры с вечеринки в разгар пандемии в Сеть выложили сотрудники заведения, в котором она происходила.
По факту появления в СМИ ролика проводится проверка, — передаёт телеканал «360».
Режим самоизоляции на фоне пандемии на территории Краснодарского края продлили до 23 мая.
Как ранее писал NEWS.ru, один из игроков Английской премьер-лиги нарушил карантин, который был введён из-за пандемии коронавируса, ради секс-вечеринки.