В МВД проверят ролик с кальянной вечеринкой в Краснодаре на фоне пандемии

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В дагестанском Минздраве заявили, что скончавшиеся во время пандемии медицинские работники умерли не только из-за коронавируса и пневмонии, но и других заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в пресс-службе не уточнили, какие диагнозы были поставлены. До этого министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram в беседе с блогером Русланом Курбановым заявил,...