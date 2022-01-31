В Мурманской области ввели новые антиковидные ограничения

Власти Мурманской области с 1 февраля отменяют все массовые мероприятия, до половины снижают наполняемость спортивных учреждений и библиотек, а также переводят половину чиновников на дистанционный формат работы, заявил глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания. По его словам, это связано с распространением коронавируса.

С 1 февраля до особых распоряжений отменяем проведение всех массовых мероприятий, даже уличные мероприятия тоже не проводятся. До 50% сокращаем наполняемость фитнес-центров, бассейнов, библиотек, — сказал Чибис.

Также сокращается время работы заведений общепита, они должны будут закрываться в 23:00, а не в 02:00. На удалёнку надлежит перевести 50% сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

По словам Чибиса, за последние дни темпы прироста заболевших коронавирусом увеличились на 171%, пятикратно выросла детская заболеваемость, люди болеют коллективами, кратно выросла нагрузка на первичное звено здравоохранения.

Ранее власти Ленинградской области на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» допустили ограничение на оказание плановой медпомощи в поликлиниках и приостановку диспансеризации. Кроме того, планируется запретить несовершеннолетним посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров и театров.