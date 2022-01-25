В Ленобласти планируют приостановить плановую медпомощь в ближайшие дни

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Власти Ленинградской области на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса планируют в ближайшие дни ограничить оказание плановой медпомощи в поликлиниках. Диспансеризация также будет приостановлена, передаёт РИА Новости.

Оказание плановой медпомощи в поликлиниках и диспансеризация в Ленобласти будет ограничена в ближайшие дни, — сообщают местные власти.

Одновременно с этим в Санкт-Петербурге с 28 января из-за эпидситуации несовершеннолетним запретят посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров.

Ранее в Санкт-Петербурге на фоне распространения «омикрон»-штамма также ограничивается плановая медпомощь взрослым в поликлиниках.

При этом не приостанавливается оказание помощи в стоматологических клиниках, женских консультациях и при иных видах профилактических осмотров, включая периодические.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что город приближается к эпидемиологической ситуации, требующей дополнительных ограничений в целях борьбы с коронавирусом. Речь идёт о переводе части работников на удалённый режим, а также о запрете массовых мероприятий и отмене диспансеризации.