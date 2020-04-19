В Мурманской области умерла пожилая женщина с коронавирусом

Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя женщина, которая лечилась от COVID-19 самостоятельно. Об этом сообщили в оперштабе региона.
В Кировске скончалась 85-летняя женщина, проходившая самостоятельное лечение на дому, —
цитируетсообщение РИА Новости.
Отмечается, что у женщины были заболевания сердечно-сосудистой системы. Диагноз был установлен посмертно.
Всего в Мурманской области подтверждено 357 случаев заболевания коронавирусом, 28 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 327 человек находятся на лечении с COVID-19. Три человека скончались.
NEWS.ru писал, что МЧС развернуло мобильный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией под Мурманском после того, как в посёлке Белокаменка 79 рабочих строительной бригадой заразились COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен