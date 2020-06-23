BCG назвало Москву лучшей в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/22e9327c-b53a-11ea-a427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва справилась с пандемией коронавируса эффективней других мегаполисов мира, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) «Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией». В частности, в российской столице доля заражённых коронавирусом горожан старше 65 лет оказалась в разы меньше, чем в других крупных городах мира. Специалисты связывают это с вовремя принятыми мерами по самоизоляции данной категории граждан.

Низких показателей заболеваемости пожилых по городу в целом удалось достичь благодаря ранней изоляции пожилых людей и последующей эффективной социальной поддержке, а также введению особых мер в пансионатах ветеранов войны и труда, — цитируют Argumenti.ru исследование BCG.

В исследовании учитывалась статистика Москвы, Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Вены, Цюриха, Милана, Мадрида, Амстердама, Стокгольма, Токио, Гонконга, Пекина, Сеула, Сингапура, Сиднея. Выяснилось, что в Москве доля населения 65+ из числа инфицированных COVID-19 составила 16%, что на 31% меньше, чем в Италии, на 13% меньше, чем в Швейцарии, и в 3,5 раза меньше, чем в Нью-Йорке.

Доля подопечных московских домов престарелых в общей смертности от COVID-19 составила 4%, в то время как в Германии и Испании этот показатель достиг 35% и 55% соответственно. Специалисты объясняют это не только меньшим количеством москвичей, проживающих в домах престарелых, но вовремя принятыми мерами: запретом мероприятий, частичным переводом проживающих на дом, зонированием учреждений и введением чёткой системы маршрутизации.

Как писал NEWS.ru, обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в Москве был введён 26 марта.В городе сформировали алгоритм оказания помощи горожанам, которые находятся в группе риска, для них была организована специальная горячая линия. По ней ежедневно поступало около трёх тысяч заявок от пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями. Операторы обрабатывали запросы и передавали их социальным работникам. Помощники ходили за покупками в магазин, а также гуляли с собаками.

Столичные работодатели в период пандемии отправляли своих сотрудников старше 65 лет на больничный. Так, начальник Московского метрополитена Виктор Козловский сообщил об уходе на карантин около 1,4 тыс. сотрудников метро возраста 65+.