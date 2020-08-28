В Москве запустили сервис знакомств с питомцами

https://static.news.ru/photo/4faaee54-e99c-11ea-8803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский adoption-центр для животных запустил сайт, который поможет горожанам выбрать питомца. Новый сервис похож на приложение для общения Tinder.

Об этом сообщает «Москва 24». Отмечается, что на страницах кошек и собак приводятся их описания и характеристики. Также есть возможность пройти тест на совместимость с будущим питомцем. Для встречи с ним необходимо заполнить анкету и пройти собеседование.

После того, как желающие выберут себе кошку или собаку, им на руки выдаётся медицинская карта, номер чипа и паспорта животного.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство природных ресурсов и экологии России поддержало идею финансирования приютов для животных средствами из федерального бюджета. В министерстве при этом отметили, что механизмы финансирования и реализации полномочий регионов в этой сфере будут определены позже.