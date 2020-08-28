В Москве запустили сервис знакомств с питомцами

Московский adoption-центр для животных запустил сайт, который поможет горожанам выбрать питомца. Новый сервис похож на приложение для общения Tinder.
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После того, как желающие выберут себе кошку или собаку, им на руки выдаётся медицинская карта, номер чипа и паспорта животного.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство природных ресурсов и экологии России поддержало идею финансирования приютов для животных средствами из федерального бюджета. В министерстве при этом отметили, что механизмы финансирования и реализации полномочий регионов в этой сфере будут определены позже.
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