В Москве за сутки умерли 66 пациентов с COVID-19

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 66 человек.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус,
По данным на утро 21 октября, в столице было выявлено 377 017 случаев заражения, 4389 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 1 447 335 человек (+15 700 за последние сутки), 24 952 пациента погибли (+317 за последние сутки).
Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.