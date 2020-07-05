В Москве за сутки от коронавируса выздоровели 632 человека

https://static.news.ru/photo/a2782cf0-bf58-11ea-bb29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из столичных больниц выписали 632 пациента с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в Москве от коронавируса вылечились более 157 тыс. человек.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652, — цитирует ТАСС заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

Она подчеркнула, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Кроме того, излечившимся от инфекции предлагают стать донорами плазмы. Им может стать человек 18–55 лет, не имеющий хронических заболеваний, а также ВИЧ и гепатитов В и С.

Как писал NEWS.ru, на территории России из-за подозрений на заражение коронавирусной инфекцией нового типа под наблюдением медицинских специалистов остаётся примерно 277 тысяч человек. Как сообщили в Роспотребнадзоре, с начала пандемии в РФ медики провели более 21,3 млн тестов на выявление COVID-19. За прошедшие 24 часа было проведено 265 тысяч исследований.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 533 780 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн человек.