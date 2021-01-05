В Москве полиция проверяет обстоятельства травмы младенца

https://static.news.ru/photo/e5d1faf8-50da-11eb-92f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве родители на протяжении 10 часов не замечали проломленный череп младенца. Полиция начала проверку инцидента.

По версии правоохранительных органов, 21-летняя девушка и её гражданский муж вместе с малышом приехали в квартиру к знакомой на Перервинском бульваре, чтобы взять у неё ходунки для сына. В гостях они оставили младенца одного в манеже, сообщает Пятый канал.

Вернувшись в комнату, мама и папа увидели, что ребёнок плачет. Но это их не насторожило. Посидев в гостях до позднего вечера, супруги с младенцем вернулись домой, и только тут мать обнаружила у сына припухлость на голове.

Ребёнку вызвали скорую, медики приняли решение о срочной госпитализации, так как у малыша оказалась проломлена теменная кость. Полиция ведёт расследование инцидента.

Как писал NEWS.ru, годовалый ребёнок погиб в Москве после падения из окна многоквартирного дома. По предварительным данным, младенца выбросила подруга его матери.

Трагический инцидент произошёл в Новой Москве (ТиНАО), в доме по улице Лётчика Ульянина. Малыш упал с 13-го этажа. В момент происшествия в квартире находились обе женщины. Позже подозреваемую в убийстве женщину задержали.