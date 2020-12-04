Женщина выкинула из окна квартиры ребёнка подруги, малыш погиб

Годовалый ребёнок погиб в Москве после падения из окна многоквартирного дома. По предварительным данным, младенца выбросила подруга его матери.
Трагический инцидент произошёл в Новой Москве (ТиНАО), малыш упал с 13-го этажа,
По словам старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета Юлии Ивановой, в момент происшествия в квартире находились обе женщины. Причины такого поступка сейчас выясняют следователи,
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего ребёнка».
Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Ямала получила 8,5 года колонии за то, что в состоянии алкогольного опьянения выбросила 11-месячную внучку в окно. Девочка получила незначительные травмы — падение смягчил сугроб.