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Происшествия

Женщина выкинула из окна квартиры ребёнка подруги, малыш погиб

13:33, 04 декабря 2020 69
Фото: moscow.sledcom.ru

Годовалый ребёнок погиб в Москве после падения из окна многоквартирного дома. По предварительным данным, младенца выбросила подруга его матери.

Трагический инцидент произошёл в Новой Москве (ТиНАО), малыш упал с 13-го этажа, информирует ТАСС.

По словам старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета Юлии Ивановой, в момент происшествия в квартире находились обе женщины. Причины такого поступка сейчас выясняют следователи, передаёт РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего ребёнка».

Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Ямала получила 8,5 года колонии за то, что в состоянии алкогольного опьянения выбросила 11-месячную внучку в окно. Девочка получила незначительные травмы — падение смягчил сугроб.

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