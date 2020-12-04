Женщина выкинула из окна квартиры ребёнка подруги, малыш погиб

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Три неизвестных человека с оружием попытались прорваться в Россию с территории Украины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России, нарушители открыли огонь, когда пограничники попытались их задержать. Завязалась перестрелка, в результате которой один злоумышленник был застрелен, двое других успели сбежать...