В Москве на пасхальные службы к храмам пришли не более 1 тысячи человек

Московские власти опровергли сообщения о большом количестве людей, собравшихся возле храмов и церквей в Москве на Пасху.
Приходили люди к храмам, их было не более 1 тысячи человек по Москве, — заявил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
По его словам, жители столицы откликнулись на просьбы властей и патриарха Кирилла и молились дома.
Думаю, что люди понимают, что такое эпидемия, действительно, проявили разум, — заявил Сучков.
Он напомнил, что богослужения проходили в закрытом формате без прихожан, в них могли участвовать только священнослужители и лица, которые им помогают. Была организована трансляция.
NEWS.ru писал, что полицейские в городе Энгельс отказались штрафовать верующих, собравшихся возле храма. Они пояснили, что выписывают протоколы о нарушении, только если люди находятся внутри храма.
В России коронавирус диагностирован у 42 853 заболевших, за последние сутки подтверждено 6060 новых случаев, вылечился 3291 человек, 361 умер. В Москве — 24 324 случая, 1763 выздоровели, 176 умерли.
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