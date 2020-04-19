В Москве на пасхальные службы к храмам пришли не более 1 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/8d92cf24-823c-11ea-b073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Московские власти опровергли сообщения о большом количестве людей, собравшихся возле храмов и церквей в Москве на Пасху.

Приходили люди к храмам, их было не более 1 тысячи человек по Москве, — заявил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

По его словам, жители столицы откликнулись на просьбы властей и патриарха Кирилла и молились дома.

Думаю, что люди понимают, что такое эпидемия, действительно, проявили разум, — заявил Сучков.

Он напомнил, что богослужения проходили в закрытом формате без прихожан, в них могли участвовать только священнослужители и лица, которые им помогают. Была организована трансляция.

NEWS.ru писал, что полицейские в городе Энгельс отказались штрафовать верующих, собравшихся возле храма. Они пояснили, что выписывают протоколы о нарушении, только если люди находятся внутри храма.

В России коронавирус диагностирован у 42 853 заболевших, за последние сутки подтверждено 6060 новых случаев, вылечился 3291 человек, 361 умер. В Москве — 24 324 случая, 1763 выздоровели, 176 умерли.