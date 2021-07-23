В Москве на выборах можно будет проголосовать без QR-кода

В Москве избирателям не потребуется предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест, для прохода на участок. Об этом ТАСС заявил зампредседателя городской Общественной палаты, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Использовать систему QR-кодов для организации входа избирателей на участки в Москве этой осенью не планируется. Всего будет работать около 3,6 тыс. участков, также будет организовано онлайн-голосование, — цитирует агентство Венедиктова.

Информацию подтвердил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, пока эту систему использовать не планируется.

Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября, голосование будет длиться три дня. 32 партии смогут выдвинуть кандидатов на голосование. Регистрация претендентов будет закончена 4 августа.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре будет проведено в семи регионах. Среди пилотных субъектов — города федерального значения Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.

В 2020 году на голосовании по поправкам в Конституцию также использовалось электронное голосование (только в Москве, Московской и Нижегородской областях). Тогда нескольким журналистам и активистам удалось отдать свой голос дважды: один раз очно, второй — онлайн.